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مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وإقليم البترا

منذ ساعة واحدة
مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وإقليم البترا

وطنا اليوم– وقع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، مذكرة تفاهم لدعم تشجير 89 دونمًا مقابل مدخل مدينة البترا الأثرية.

 

وقال الردايدة إن الإتفاقية تأتي في إطار مشروع التحريج الوطني الذي أطلقته الوزارة، بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الشركاء، لزراعة 10 ملايين شجرة، في مشاريع تشمل عددًا من محافظات المملكة.

 

وأضاف أن الإتفاقية تنسجم مع زراعة نحو 50 ألف شجرة حرجية هذا الموسم بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية زيادة مساحات الرقعة الخضراء في المناطق الحرجية والمواقع السياحية والأثرية وزراعة المساحات الجرداء داخل الغابات.

 

بدوره، أشار البريزات إلى ان هذه الإتفاقية تجسد التعاون بين السلطة والمؤسسات الحكومية الشريكة لزيادة مساحة الغطاء النباتي في إقليم البترا لمواجهة آثار التغير المناخي.

 

وبين أن الإتفاقية تأتي ضمن خطط السلطة لزراعة 25 ألف شجرة هذا العام، وزراعة نفس العدد سنويًا خلال الأعوام العشرة المقبلة.

 

وأشار إلى زارعة سلطة إقليم البترا بداية هذا العام 5000 شجرة زيتون رومي ضمن مسارات سياحية زراعية في منطقة المدرس والمناطق المقابلة لمدخل المدينة الأثرية وعلى مساحة 66 دونمًا.


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