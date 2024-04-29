البنتاغون: الرصيف العائم في غزة سيكلف واشنطن 320 مليون دولار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين، أن الرصيف المؤقت الذي يبنيه الجيش الأميركي لتعزيز توصيل المساعدات إلى غزة، سيكلف واشنطن ما لا يقل عن 320 مليون دولار.

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة، سابرينا سينغ، للصحافيين، “هذا تقديرنا التقريبي في الوقت الحالي، قرابة 320 مليون دولار”، مضيفة “هذه تكلفة أولية للرصيف المؤقت”.

وأعلن البنتاغون الخميس، البدء ببناء الرصيف الذي يُتوقع تشغيله في أيار/مايو.

وحينها، سيتم نقل المساعدات عبر السفن التجارية إلى منصة عائمة على بعد أميال من ساحل غزة، ونقلها إلى سفن أصغر لإحضارها إلى الرصيف وتحويلها إلى الأرض بواسطة الشاحنات للتوزيع.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، لأول مرة، عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل آذار/مارس، بعدما خفضت إسرائيل حجم المساعدات المنقولة برا.

لا يزال الوضع الإنساني في غزة بائسا، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي، إن جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

واندلعت الحرب على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر.