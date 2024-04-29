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العثور على الشاب المفقود فريحات متوفيا

منذ ساعتين
العثور على الشاب المفقود فريحات متوفيا

وطنا اليوم:عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان الشاب ” احمد إبراهيم فريحات ” قرب كلية عجلون، بين الأشجار، ظهر اليوم الاثنين، بعد أسبوع من اختفائه .
كان الشاب المرحوم فقد بتاريخ 21/4/2024 بالقرب من مستشفى الإيمان الحكومي بمحافظة عجلون كما أعلن ذووه.
وتم نقل الجثمان إلى مركز الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما بدأت السلطات التحقيق في الحادثة للوصول إلى تفاصيل أكثر حول ملابسات الواقعة


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