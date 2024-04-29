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الأرصاد : أمطار غزيرة وبرق ورعد جنوب وشرق المملكة

منذ 3 ساعات
الأرصاد : أمطار غزيرة وبرق ورعد جنوب وشرق المملكة

وطنا اليوم:قالت إدارة الأرصاد الجوية إن صور رادار الطقس تشير إلى تعرض أجزاء من جنوب وشرق المملكة إلى هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد.
وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بالمواطنين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بعبور تجمعات مياه المطر.
أما الثلاثاء نهارا، يستمر تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي على الأردن، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، بحيب الأرصاد.
وذكرت أنه من المتوقع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وحبات البرد في بعض المناطق خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة مما يؤدي إلى تشكل السيول وإرتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
ويكون الطقس الثلاثاء ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الفرصة لهطول زخات متقطعة من المطر في اجزاء من شرق وجنوب شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وخطر حدوث الرعد والبرق وتساقط البرد.


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