الأردن يشارك باجتماع عربي أمريكي لبحث تطورات الأوضاع في غزة

وطنا اليوم:عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، اجتماعاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ويأتي الاجتماع لبحث تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.