بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يشارك باجتماع عربي أمريكي لبحث تطورات الأوضاع في غزة

منذ 3 ساعات
الأردن يشارك باجتماع عربي أمريكي لبحث تطورات الأوضاع في غزة

وطنا اليوم:عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، اجتماعاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
ويأتي الاجتماع لبحث تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:20

العياصرة تكتب: الأردن بحاجة للمؤتمر التعاوني الوزاري الحادي عشر لدول اسيا والمحيط الهادي

21:11

في عصر الذهب الأبيض: مناجم الفوسفات الأردنية تقود النمو وتعزز الاقتصاد الوطني

20:52

وصول طائرة مساعدات بولندية إلى مطار ماركا العسكري

20:42

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وإقليم البترا

20:33

توقيف موظف في التنمية استولى على اموال احدى الجمعيات

20:21

أسترازينيكا تعترف: لقاح كورونا يسبب آثارا جانبية مميتة

20:13

البنتاغون: الرصيف العائم في غزة سيكلف واشنطن 320 مليون دولار

20:08

العثور على الشاب المفقود فريحات متوفيا

20:03

انتخابات مجلس إدارة الفوسفات تفضي إلى فوز الذنيبات بأغلبية ساحقة

19:59

الخريشه: انتخابات 2024 تشكل فرصة تاريخية غير مسبوقة للمرأة الأردنية

19:53

جامعة كولومبيا تعلن فشل المفاوضات مع الطلاب وتتمسك باستثماراتها في إسرائيل

19:45

الذنيبات يحظى بثقة الهيئة العامة والتجديد له رئيسا لمجلس إدارة الفوسفات

وفيات
وفيات الاثنين 29-4-2024وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024