بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

وزيرة النقل تستقبل وفدا من السفارة البريطانية

منذ 3 ساعات
وزيرة النقل تستقبل وفدا من السفارة البريطانية

وطنا اليوم:استقبلت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاثنين، وفدا من السفارة البريطانية لدى الأردن، ومكتب الأرصاد الجوية البريطانية، بحضور مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب.
ويأتي اللقاء في إطار زيارة بعثة وزارة الخارجية والتعاون الدولي البريطاني، ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني إلى المملكة لتقديم مشروع “جاهز” المعني بمعلومات المناخ والطقس في تقديم الدعم الإنساني والاستجابة للتغير المناخي، والتعاون في تقديم معلومات الرصد الجوي والتحذيرات المسبقة للمجتمعات المستضيفة للاجئين.
وثمنت التهتموني استعداد الوفد البريطاني لتقديم الدعم الفني للاستفادة من خبرات مكتب الأرصاد الجوية البريطاني فيما يخص التنبؤات الاستباقية لحالة الطقس ومدى التكيف مع التغير المناخي، مؤكدة استعداد الوزارة ودائرة الأرصاد الجوية تقديم التعاون والتنسيق في سبيل المصلحة المشتركة المتعلقة بتنبؤات تأثير المناخ على المجتمع.
من جهتها، قدمت المسؤولة في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني هيلين تاس هرست عرضا توضيحيا عن آلية عمل الأرصاد البريطانية، وإطلاق مشروع “جاهز” الذي يهدف إلى تحسين الإجراءات الاستباقية للتكيف مع التغير المناخي لرفع المنعة وخطط العمل الاستباقية لهذا الشأن، وتقديم استراتيجيات التكيف طويلة الأمد وأنظمة التنبؤ الفعالة وتوجيه التمويل المناخي للدول المستضيفة للاجئين.
وبحسب الوفد البريطاني، فإن مشروع “جاهز” الممتد من 3 إلى 5 سنوات يمثل خطط العمل الاستباقية المصممة بشكل مناسب والاستراتيجيات طويلة المدى المتعلقة بأنظمة الرصد والتنبؤ الفعالة وبناء المنعة والإجراءات الاستباقية للحد من آثار تغير المناخ، وسيصمم المشروع بالشراكة مع وزارات النقل والبيئة والتخطيط والمياه والري والبلديات المعنية.
وحضر اللقاء المسؤول الإقليمي في منظمة الأرصاد العالمية الدكتور هشام عبدالغني، ومسؤولة المعهد الدولي لإدارة المياه ساندرا ركستول، ومسؤولة الطاقة والمناخ والبيئة في وزارة الخارجية والبيئة البريطانية ربى الزعبي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:20

العياصرة تكتب: الأردن بحاجة للمؤتمر التعاوني الوزاري الحادي عشر لدول اسيا والمحيط الهادي

21:11

في عصر الذهب الأبيض: مناجم الفوسفات الأردنية تقود النمو وتعزز الاقتصاد الوطني

20:52

وصول طائرة مساعدات بولندية إلى مطار ماركا العسكري

20:42

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وإقليم البترا

20:33

توقيف موظف في التنمية استولى على اموال احدى الجمعيات

20:21

أسترازينيكا تعترف: لقاح كورونا يسبب آثارا جانبية مميتة

20:13

البنتاغون: الرصيف العائم في غزة سيكلف واشنطن 320 مليون دولار

20:08

العثور على الشاب المفقود فريحات متوفيا

20:03

انتخابات مجلس إدارة الفوسفات تفضي إلى فوز الذنيبات بأغلبية ساحقة

19:59

الخريشه: انتخابات 2024 تشكل فرصة تاريخية غير مسبوقة للمرأة الأردنية

19:53

جامعة كولومبيا تعلن فشل المفاوضات مع الطلاب وتتمسك باستثماراتها في إسرائيل

19:45

الذنيبات يحظى بثقة الهيئة العامة والتجديد له رئيسا لمجلس إدارة الفوسفات

وفيات
وفيات الاثنين 29-4-2024وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024