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مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفلاحات

منذ 3 ساعات
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفلاحات

وطنا اليوم -مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرة الفلاحات بوفاة المرحوم إنيازي موسى الشبعان الفلاحات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، اليوم الاثنين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الفلاحات ، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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