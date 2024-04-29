هل سلمت بلدية اربد آليات متهالكة ومعطلة الى بلدية بني عبيد؟

وطنا اليوم:نفى رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي قيام البلدية بتسليم آليات متهالكة ومعطلة الى بلدية بني عبيد.

وأوضح الكوفحي خلال لقاء مجلس تنفيذي اربد اليوم في معرض رده على مدير مديرية بيئة محافظة اربد المهندس فوزي العكور الذي قال ان مناطق بني عبيد لا سيما ايدون تشهد تراكم للنفايات والاوساخ بصورة كبيرة وجزء من المشكلة هو قيام بلدية اربد بتسليم بلدية بني عبيد كابسات نظافة متهالكة الا ان الكوفحي رفض حديث العكور معتبرا ان هنالك قصدية في الاساءة لبلدية اربد الكبرى.

واشار الدكتور المهندس الكوفحي الى ان القول بان بلدية اربد الكبرى سلمت بني عبيد اليات متهالكة هو كلام غير دقيق وعار عن الصحة بدليل ان جميع اليات وكابسات بلدية اربد متهالكة وتتكرر اعطالها يوميا حيث يوجد حاليا 5 كابسات معطلة فهذه الكابسات تعمل ليل نهار وتحتاج لادامة صيانتها خصوصا انها قديمة ودخلت الخدمة منذ سنوات.

واضاف الكوفحي ان عدة لجان شكلت بعد قرار فصل بلدية بني عبيد عن بلدية اربد ومن ضمنها لجنة خصصت لموضوع اليات النظافة بحضور ممثلين عن بني عبيد وجرى تقدير القيمة السوقية لكل اليات وكابسات النظافة وبناءا عليه تم توزيع كابسات النظافة على بلدية بني عبيد بما يخدم كافة المناطق التابعة لبني عبيد.

ونوه الدكتور المهندس الكوفحي الى ان البلدية تقوم باجراء صيانة يومية لالياتها وكابسات النظافة من خلال الكراج التابع للبلدية الذي نوفر الصيانة به بسعر الكلفة لاي بلدية ترغب بالتعافد معنا بينما بلدية بني عبيد اختارت اجراء الصيانة لكابساتها في القطاع الخاص وهذا شأن خاص بها مشيرا الى ان ادارة عملية النظافة في بلدية بني عبيد ايضا شأن خاص بهم وبلدية اربد الكبرى لا تسعى باي حال من الاحوال الى ان يكون هناك توتر بالعلاقة بين الطرفين وان البلدية جاهزة لاي تعاون مع بلديات انسجاما مع المصلحة العامة وبما يخدم المجتمعات المحلية.

وكان رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد صرح خلال الايام الماضية في بيان صحفي أنه وبعد مرور مائة يوم من عمر البلدية إلا أن البلدية لاتزال تعاني من نقص في الآليات بسبب كثرة أعطال الآليات الموجودة وأننا نحاول جاهدين العمل بنظام جمع النفايات في كافة المناطق والاحياء وليس بنظام الفزعات.

وشدد المهندس ابو عبيد على أهمية تعاون المواطنين لإنهاء مشكلة تراكم النفايات خصوصا أن كمية النفايات اليومية في مناطق البلديه تفوق ٢٦٠ طن يوميا وبالتالي فإن عدد الآليات المتوفره لا يفي بالغرض المطلوب وبات لزاما على البلديه شراء ثلاثة كابسات جديده بالتعاون مع وزارة الأداره المحلية.

ووعد المهندس ابو عبيد بحصول تحسن ملحوظ في الخدمات الصحية والبيئيه وكافة خدمات البنية التحتية في الأشهر القادمة مثمنا دعم نائب رئيس الوزراء وزير الإداره المحلية على للبلدية وتزويد البلدية بخمسمائة حاوية جديده للنفايات للسيطرة على الوضع البيئي وتوجيه مجلس الخدمات المشتركه لمحافظات اربد وعجلون وجرش المفرق لمشاركة بلدية بني عبيد في حملة نظافه شامله في كافة مناطق بني عبيد.

يشار الى ان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22/ 3/ 2023 استحداث بلدية في بني عبيد كما تضمن القرار ترصيد ما يجري استيفاؤه من رسوم وذمم مالية من منطقة لواء بلدية بني عبيد، كأمانات لصالحها اعتبارا من تشكيل لجنة لإدارة بلدية بني عبيد بتاريخ 18 / 6 /2023

وتضم بلدية بني عبيد بلدات الحصن والصريح وايدون والنعيمية وكتم وشطنا.