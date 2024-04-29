سلطة وادي الأردن تزيل اعتداءات على آبار المخيبة

وطنا اليوم:أزالت سلطة وادي الأردن، اعتداءات جديدة على آبار المخيبة العائدة للسلطة في منطقة المخيبة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، وإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، قامت السلطة بإزالة 7 برابيش ومصادرة 7 ماتورات وجميعها تسحب مياه بطريقة غير مشروعة من المياه المستخرجة من الآبار ذوات الأرقام (2 + 4 + 7)، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي استمرارا لوقف الاعتداءات على مصادر المياه وتقليل الفاقد والتي تستهدف جميع مناطق المملكة.