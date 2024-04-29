الخصاونة يلتقي نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي بالرياض

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض اليوم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث رئيس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء القطري خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وآفاق توسيع التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة .

وأكد رئيس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء القطري على العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الأردن ودولة قطر والتي تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأكدا الحرص المشترك على زيادة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وفقا لخطط عمل متكاملة تنعكس بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين .

واكد رئيس الوزراء ونطيره القطري على موقف البلدين بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل مستدام وعاجل وإطلاق أفق سياسي يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلة، ذات السيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط 4 من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة في إطار حل الدولتين .

وحذر الخصاونة من ان أي عمل عسكري على رفح ستكون له نتائج كارثية تضاف إلى الكارثة الإنسانيَّة التي سبَّبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، وندعو العالم إلى منع حدوثه.

وثمَّن رئيس الوزراء دور دولة قطر الشَّقيقة ومساعيها للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بما يفضي إلى إنهاء حالة الحرب التي دخلت شهرها السابع .