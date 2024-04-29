الصفدي: نتنياهو يخسر ولا يريد السلام ويقود المنطقة لحرب إقليمية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخسر الآن وإسرائيل أصبحت منبوذة، حيث إنّه من الواضح أن نتنياهو لا يريد السلام.

وقال الصفدي، إن إسرائيل تقول علنا إنها لا تريد حل الدولتين وترفض القرارات الدولية، مؤكدا أن نتنياهو لا يريد السلام ويقود المنطقة لحرب إقليمية.

وأضاف الصفدي، في حديث له خلال جلسة الشرق الأوسط تحت الضغط”، ضمن أعمال ⁧‫الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو لا تؤمن بحل الدولتين، لافتا إلى أنه لا يجب السماح لنتنياهو بأن يؤدي بالمنطقة إلى الدمار.

وأوضح أن العالم يشاهد الآن كارثة إنسانية في غزة؛ فالأطفال يموتون بسبب الجوع في غزة من أشهر، مضيفا أن 34 ألف شهيد في غزة منذ السابع من أكتوبر.

وبين أن” نحن في الدول العربية نتحدث عن المبادرة العربية لحل الدولتين التي تتضمن إنهاء الاحتلال وتضمن أمن الفلسطيين والإسرائيليين، مضيفا الأسرة الدولية متفقة على أن الطريق الوحيد لضمان الأمن والسلام هو حل الدولتين.

وأكد الصفدي، أن على إسرائيل أن تكون صريحة وملتزمة بالسلام العادل والدائم مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن عدد المستوطنات الآن وصل إلى 7000 مستوطنة والاستيطان يقتل حل الدولتين.