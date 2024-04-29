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34488 شهيدا و77643 جريحا منذ بدء العداون على غزة

منذ ساعة واحدة
34488 شهيدا و77643 جريحا منذ بدء العداون على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34488 شهيدا و 77643 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 206 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و 68 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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