الدفاع المدني يحذر : أغلقوا نوافذ مركباتكم واتركوا مسافة أمان

وطنا اليوم:وجهت إدارة الدفاع المدني، نصائح للأردنيين في التعامل مع الطريق أثناء الغبار.

وقالت الإدارة، “أحصل على معلومات أكيدة عن حالة الطريق قبل الانطلاق، وأغلق النوافذ وفتحة سحب الهواء من الخارج”.

وأكملت: أترك مسافة أمان أكثر من المعتاد، ولا تربك نفسك والآخرين عند هبوب العواصف الرملية خاصة في حال حجب الرؤية”.

ولفتت إلى ضرورة “خفض السرعة قدر الإمكان لتفادي أي حالات طارئة، والتوقف بمكان آمن في حال كان الغبار كثيفًا ويعيق الرؤية”.