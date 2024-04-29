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مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني صخر/ الفايز

منذ 3 ساعات
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني صخر/ الفايز

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الفايز، بوفاة الحاج فيصل عيد أبو جنيب الفايز.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، اليوم الأحد، في منطقة الطنيب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعشيرة الفايز وعموم قبيلة بني صخر ، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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