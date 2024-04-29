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الضريبة: غدا الثلاثاء اخر موعد لتقديم إقرارات دخل 2023

منذ 4 ساعات
الضريبة: غدا الثلاثاء اخر موعد لتقديم إقرارات دخل 2023

وطنا اليوم:أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن يوم غد الثلاثاء 30 نيسان هو اخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا.
ودعت المكلفين إلى ضرورة تقديم إقرارات ضريبة الدخل قبل انتهاء الفترة القانونية مع نهاية يوم غد الثلاثاء 30 نيسان تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.


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