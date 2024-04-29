تشمل الأردن.. بلينكن يبدأ جولة جديدة في المنطقة

وطنا اليوم:يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جولة جديدة بالشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ووصل بلينكن إلى السعودية الاثنين، ويتوجه بعدها إلى الأردن وإسرائيل في سابع زيارة له إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وتستمر الحرب دون نهاية تلوح في الأفق، حيث استشهد أكثر من 34 ألف فلسطيني، وشرد مئات الآلاف غيرهم، وتتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأدت الحرب إلى تأجيج احتجاجات جماهيرية في أنحاء العالم، امتدت إلى حرم جامعات أميركية وأوروبية.

وتعرض الدعم الأميركي لإسرائيل، خاصة عمليات نقل الأسلحة، لانتقادات كبيرة، وهو أمر تدرك الإدارة أنه سيتسبب في مشكلات محتملة للرئيس جو بايدن في عام انتخابي حافل.