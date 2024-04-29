توقعات مبكرة لنتائج انتخابات القائمة العامة الحزبية

وطنا اليوم:من خلال متابعتنا للخارطة الحزبية .. ونشاطات بعض الاحزاب وطريقة تشكيلها ونوعية شخوصها .. فأنوقع ان تكون النتائج على النحو التالي :

١ – اربعة احزاب هي ( الميثاق الوطني ، ارادة ، الوطني الاسلامي ، العمل الاسلامي ) ستحصل على نصف المقاعد .. وقد تحصل على ٢٢ مقعدا .

٢ – من اربعة الى ستة احزاب ستحصل على ما بين ٨ – ١٠ مقاعد .

٣- الاحزاب في البندين ( ١ ) و ( ٢ ) .. يتوقع ان تحصل على ٣٠ مقعدا .

٤- بقية الاحزاب ستتنافس على ١٠ مقاعد .. ولن يحصل اي منها على اكثر من مقعد واحد .

٥ – اتوقع تمثيل من ١٨ – ٢٠ حزبا في مجلس النواب القادم فقط .

د . هايل ودعان الدعجة .