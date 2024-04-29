وطنا اليوم:من خلال متابعتنا للخارطة الحزبية .. ونشاطات بعض الاحزاب وطريقة تشكيلها ونوعية شخوصها .. فأنوقع ان تكون النتائج على النحو التالي :
١ – اربعة احزاب هي ( الميثاق الوطني ، ارادة ، الوطني الاسلامي ، العمل الاسلامي ) ستحصل على نصف المقاعد .. وقد تحصل على ٢٢ مقعدا .
٢ – من اربعة الى ستة احزاب ستحصل على ما بين ٨ – ١٠ مقاعد .
٣- الاحزاب في البندين ( ١ ) و ( ٢ ) .. يتوقع ان تحصل على ٣٠ مقعدا .
٤- بقية الاحزاب ستتنافس على ١٠ مقاعد .. ولن يحصل اي منها على اكثر من مقعد واحد .
٥ – اتوقع تمثيل من ١٨ – ٢٠ حزبا في مجلس النواب القادم فقط .
د . هايل ودعان الدعجة .
توقعات مبكرة لنتائج انتخابات القائمة العامة الحزبية
وطنا اليوم:من خلال متابعتنا للخارطة الحزبية .. ونشاطات بعض الاحزاب وطريقة تشكيلها ونوعية شخوصها .. فأنوقع ان تكون النتائج على النحو التالي :