بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة

منذ 5 ساعات
مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة

وطنا اليوم:أفاد موقع روتر الإسرائيلي بمقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة، في حين أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصفها بقذائف الهاون مقر قيادة للاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.
وأضافت القسام أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، مشيرة إلى استخدام مقاتليها في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ “إف-16” كانت أطلقت على المدنيين ولم تنفجر.
من جهة أخرى، أفاد شهود بهبوط مروحيات إسرائيلية في ممر نتساريم وسط القطاع بعد قصف كتائب القسام المنطقة بقذائف الهاون.
ميدانيا أيضا، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد مصورة قالت إنها لقصف مستوطنات غلاف غزة، وأكدت قصفها موقع فجة الإسرائيلي العسكري شرق غزة بدفعة صاروخية.
وقد انفجر صاروخ أُطلق من شمالي القطاع عند سقوطه في منطقة مفتوحة بإحدى المستوطنات في النقب الغربي، دون تفعيل صفارات الإنذار.
وتتواصل مواجهات فصائل المقاومة واستهدافها لقوات الاحتلال بمحاور عدة، في الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم الـ205 والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين من المدنيين، وسط وضع إنساني “كارثي” ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:57

سلطة وادي الأردن تزيل اعتداءات على آبار المخيبة

14:52

الخصاونة يلتقي نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي بالرياض

14:44

وزير إسرائيلي آخر يتعرض لحادث خطير خلال عدة أيام

14:36

انتخاب الذنيبات رئيسًا لمجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية

14:03

الصفدي: نتنياهو يخسر ولا يريد السلام ويقود المنطقة لحرب إقليمية

13:58

القسام تقصف مقرا عسكريا إسرائيليا برشقة صاروخية كبيرة من لبنان

13:54

34488 شهيدا و77643 جريحا منذ بدء العداون على غزة

13:48

تحذير من العروض الوهمية على المواد الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

12:48

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية

12:45

الدفاع المدني يحذر : أغلقوا نوافذ مركباتكم واتركوا مسافة أمان

12:33

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وجود موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح

12:23

الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية تصادق على توزيع حوالي (108) مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين

وفيات
وفيات الاثنين 29-4-2024وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024