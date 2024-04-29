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العالم الهولندي يحدد مكان زلزال عنيف خلال أيام

منذ 5 ساعات
العالم الهولندي يحدد مكان زلزال عنيف خلال أيام

وطنا اليوم:عاد متنبئ الزلازل، الهولندي فرانك هوغربيتس، مجددا للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب، بعد أن نشر تغريدة عبر على حسابه في “إكس” محذرا من نشاط زلازلي خلال الأيام القادمة.
وحذر الهولندي من تحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها.
وكتب فرانك: “هناك تجمع واضح للهزات القوية مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء)”، كما أردف أن تلك الدلائل تعني أن هناك احتمال بحدوث هزة قوية.
ويدافع فرانك بكل قوة عن نظريته التي يؤكد خلالها وجود علاقة مباشرة بين تراكم الضغط في قشرة الأرض والشحنة الكهرومغناطيسية الناتجة عن هندسة الكواكب الحرجة؛ ما قد يؤدي إلى الزلازل الكبيرة أحياناً


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