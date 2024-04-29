المستقله للانتخاب تقر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب لعام 2024

وطنا اليوم_

– قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة أن يكون (السادس والعشرين من الشهر المقبل) موعدًا للبدء بالإجراءات القانونية لإنتخابات مجلس النواب لعام 2024، وذلك بطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وعرضها من قبل الهيئة كجداول أولية للناخبين في (الثاني من حزيران يونيو المقبل) موزعة على خارطة مراكز الإقتراع المحددة بواقع (1600) مركزًا.

وفي الجلسة التي ترأسها اليوم الأحد، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب المهندس موسى المعايطة جرى إستعراض الجدول الزمني لإنتخابات مجلس النواب 2024 من حيث مطابقته للمدد القانونية المتصلة بتاريخ يوم الإقتراع المقرر في (العاشر من أيلول سبتمبر).

وبحسب الجدول الزمني المستند للمدد القانونية الذي أقرته الهيئة المستقلة للإنتخاب فإن جميع مراحل الإعتراض والطعون بجداول الناخبين الأولية، ستنتهي في (الرابع والعشرين من شهر تموز يوليو المقبل) ونشرها كجداول نهائية بعد إعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة.

كما قرر المجلس أن يكون موعد تقديم طلبات المترشحين للدوائر المحلية والدائرة العامة (القائمة الحزبية) في (الثلاثين من تموز يوليو المقبل)، ولمدة ثلاثة أيام. على أن تبدأ مرحلة الدعاية الإنتخابية بعد قبول طلبات الترشح من مجلس المفوضين وفق الشروط الواردة في القانون في تاريخ (التاسع من آب أغسطس المقبل) ولمدة شهر قبل موعد يوم الإقتراع.

وفي السياق فقد وجه رئيس مجلس المفوضين مديرية العمليات الإنتخابية الإنتهاء من إجراءات أداء القسم القانوني للجان الإنتخابية الرئيسية (18) دائرة محلية، و(1) دائرة عامة، ووضع خطة محددة زمنيًا لتدريب الكوادر الميدانية والمتطوعين على التعليمات التنفيذية، وتدريب لجان مراكز الإقتراع على عمليات الإقتراع والفرز ضمن النماذج المعدة من قبل الهيئة.