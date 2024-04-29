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اتفاقيه تعاون بين مؤسسة التعاون البيئي ومستشفى الاميره بديعة

منذ ساعة واحدة
اتفاقيه تعاون بين مؤسسة التعاون البيئي ومستشفى الاميره بديعة

وطنا اليوم_ وقعت مؤسسة التعاون البيئي ومستشفى الأميرة بديعة، اليوم الأحد، إتفاقية لتنفيذ مشروع فرز وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وذلك ضمن مبادرة إستدامة وطن التي أطلقتها المؤسسة أخيرًا.

 

وعرض مدير مؤسسة التعاون البيئي “المنسق العام للمبادرة البيئية إستدامة وطن” فاروق الهزايمة خلال اللقاء أفضل الممارسات في مجال إدارة النفايات، وأهم العوامل التي تسهم بنجاح عمليات إعادة التدوير، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية لإعادة التدوير في مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية وفوائد المترتبة عليها.

 

وأشار الهزيمة إلى أن المشروع يدعم الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة إلى جانب خفض كلفة جمع النفايات مع إطالة العمر التشغيلي لمكب النفايات.

 

من جانبه، أكد مدير المستشفى الدكتور عبدالله الملكاوي أن المستشفى تدعم اي مبادرة تسهم في تحقيق اقصي مستوى للأنشطة البيئية وتحتضن أي مبادرة يعود منها بالنفع للمجتمع المحلي وذلك لتحسين جودة الحياة على المدى الطويل للأفراد والمجتمعات.


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