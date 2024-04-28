وزير الشباب يخرج المشاركات في برنامج تدريبك هدف للحياة

وطنا اليوم_

– شارك وزير الشباب محمد النابلسي اليوم فعاليات ختام المرحلة الثالثة من مشروع “تدريبك: هدف للحياة” الذي نظمته وزارة الشباب ومنظمة العمل الدولية بالشراكة مع شركة “مدرب”، بمشاركة 33 شابة أنجزن التدريب المعتمد دوليًا بنجاح.

ويهدف المشروع إلى تدريب وتمكين الشابات خريجات كليات الرياضة في الجامعات الأردنية، في إطار التمكين الإقتصادي للمرأة والحد من معدلات البطالة، من خلال تزويد المشاركات بالمهارات اللازمة للعمل في مراكز اللياقة بالدنية، والمؤسسات التعليمية، ومختلف المنشآت الرياضية.

وخلال ختام المشروع، قال النابلسي أن تمكين الشابات بالمهارات اللازمة لدخولهن سوق العمل وتعزيز فرصهن الإقتصادية يأتي ضمن محور رئيسي في الإستراتيجية الوطنية للشباب والمتمثل في “الشباب والتمكين الإقتصادي” والذي ينضوي ضمن مستهدفات روية التحديث الإقتصادي.

وأضاف النابلسي أن هناك عمل مشترك بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية الأردنية في تنظيم العمل في قطاع مراكز اللياقة البدنية من خلال مركز إعداد القيادات الشبابية، مثمنًا الشراكة مع منظمة العمل الدولية و والشركاء في تنفيذ البرنامج.

من جهتها قالت ريم أصلان، إختصاصية النوع الإجتماعي ومديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية إن مشروع “تدريبك: هدف للحياة” أولى إهتمامًا كبيرًا بتوعية المشاركات بحقوقهن العمالية وواجباتهن ضمن قانوني العمل والضمان الإجتماعي، للإسهام في خلق بيئة عمل لائقة نعكس إيجابيًا على زيادة إنتاجيتهن وإنتمائهن للمؤسسات التي يعملن فيها، وأضافت: “أنجزنا هذه المبادرة تأكيدًا منا على أهمية قطاع الرياضة الحيوي، الذي قد يعتبر من القطاعات غير التقليدية لعمل المرأة، وعلى قدرته في زيادة المشاركة الإقتصادية للمرأة في الأردن. ويتماشى المشروع مع إستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن المهارات والتعلم المتواصل (2022-2030)، الداعية إلى تطوير أنظمة قادرة على التكيف وقائمة على الحوار الإجتماعي، وتيسير إتاحة فرص ذات جودة لتنمية المهارات وللتعلم المتواصل للجميع، بغية تحقيق التنمية البشرية، وتوظيف كامل ومنتج، وتوفير عمل لائق.”

مدير ومؤسس شركة “مدرب”، طارق أبو معيلش، قال أن الشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة الشباب هدفت إلى “تحسين قطاع اللياقة البدنية في الاردن من خلال سد الفجوة بين المخرجات التعليمية من الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية، ومتطلبات سوق العمل في الأردن، وحول العالم.” وأضاف: ” المشروع لم يزود فقط المشاركات بمهارات عملية أساسية، بل وفر لهن المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في قطاع اللياقة البدنية.”

وتحدث أبو معيلش عن المشروع، مبينًا أن مرحلتيه الأولى والثانية ركزتا على تزويد سوق العمل المحلي بمدربات مؤهلات يحملن شهادات معتمدة محليًا، فيما هدفت المرحلة الثالثة إلى إعداد المشاركات للعمل في سوق العمل العالمي بشهادات إعتماد دولية من مؤسسات، مثل “يوروب آكتيف” (EuropeActive, the European Health and Fitness Association- EHFA).”

وتضمنت مخرجات المشروع الذي أطلق في العام 2020 بالشراكة مع هيئة الأمم المتّحدة للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، تدريب 88 شابة في المرحلة الأولى، وتدريب 124 شابة وتشغيل 98 شابة في مختلف المنشآت الرياضية في عمان والزرقاء وإربد والكرك خلال المرحلة الثانية، فيما تضمن البرنامج في مرحلته الثالثة تدريب 33 شابة إنهين متطلبات التدريب المعتمد دوليؤا بنجاح.