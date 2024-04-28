وزير التربيه والتعليم يتفقد عدد من مدارس محافظة العقبة

وطنا اليوم_

– تفقد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، عددًا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة العقبة.

وشملت الجولة مدارس أبو أيوب الأنصاري، ووصفي التل المهنية، وعبدالله أبن أبي السرح الثانوية للبنين، والكرامة الثانوية للبنين، والأردن الأساسية المختلطة، وعبدالله بن قيس الحارثي الثانوية للبنين، وعبدالله بن قيس الحارثي الأساسية للبنين، والملكة زين الشرف الثانوية للبنات، والأردن الثانوية للبنات، والأردن الثانوية للبنين.

وجال الدكتور محافظة بمرافق المدارس التي زارها من غرف صفية ومختبرات وساحات، وأستمع إلى الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، موعزًا بتسخير كافة الإمكانات للتحسين وتذليل أي صعوبات قد تواجهها.

وأكد حرص الوزارة على توفير البيئة التعليمية الملائمة لتمكين المعلمين من أداء رسالتهم بيسر وسهولة، وتحفيز الطلبة على التعلم، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم والكشف عن مواهبهم، إنسجامًا مع خططها الرامية إلى تشجيع جوانب الإبداع والتميز بين الطلبة ومعلميهم.

وأطلع على سير العمل بخطة التدخلات العلاجية ومدى تجاوب الطلبة، مؤكدًا إستمرار الوزارة بالخطة، وصولا إلى تحقيق أهدافها، إضافة إلى تفاعل المدارس مع مبادرة “لمدرستي أنتمي”.

وشدد على ضرورة تنفيذ مضامين هذه المبادرة التي يجب أن نلمس أثرها على السلوك الإيجابي لدى الطالب والمدرسة والمجتمع.

كما تابع سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني الجديد BTEC، وأستمع إلى ملاحظات الطلبة وحاجات المدارس للتخصصات الجديدة، مبديًا إرتياحه لما لمسه من إقبال الطلبة على المسار المهني، مثمنًا جهود جميع الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس.

وتفقد سجلات حضور وغياب الطلبة، مؤكدًا أهمية رصدها يوميًا، ومشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب بحق الطلبة المتجاوزين لعدد أيام الغياب المسموحة، ومتابعة ذلك مع أولياء أمور الطلبة.

وتأتي جولة الوزير ضمن سلسلة من الجولات التفقدية الأسبوعية لمدارس المملكة للوقوف على واقع الميدان التربوي وإحتياجاته عن كثب، وتوفير الإمكانات الداعمة والميسرة للطلبة والعملية التعليمية، للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المخرجات التعليمية التي تساهم في تطور الوطن ورفعة أبنائه.