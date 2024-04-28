فضيحة تضرب مياه “نستلة ” بيرييه المعدنية لتلوثها ببكتيريا “الفضلات”

وطنا اليوم_أمرت الحكومة الفرنسية شركة بيرييه للمياه المعدنية بتدمير مليوني زجاجة من مياهها الفوارة التي يزعم أنها ملوثة ببكتيريا البراز، حسبما ذكرت وكالة الصحة العامة.

وتواجه شركة نستله السويسرية العملاقة للأغذية فضائح مستمرة تتعلق بمياه بيرييه حيث تحقق السلطات الفرنسية في طرق تنقية غير قانونية مزعومة في شركة المياه الفرنسية التابعة لشركة نستله.

وقالت وكالة الصحة الفرنسية في وثيقة إن السلطات الصحية طلبت من نستله ووترز فرانس تدمير كل إنتاج بيرييه في الفترة من 10 إلى 14 مارس من أحد مصادرها بالقرب من نيم.

وقالت نستله في بيان إنه تم تدمير ما يقرب من مليوني زجاجة كإجراء احترازي. وقالت الشركة إن زجاجات بيرييه في المتاجر آمنة.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت السلطات الإقليمية شركة نستله ووترز فرنسا بتعليق الإنتاج على الفور في أحد مصادرها بالقرب من نيم، وفقا لتقرير في وكالة فرانس برس.