نواب اردنيون يلتقون هنية في تركيا .. ويؤكد : الأردن يكتسب أهمية خاصة في القضية الفلسطينية

وطنا اليوم_التقى نواب من كتلة الإصلاح النيابية وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في إسطنبول.

وأكدت حركة حماس ان لقاء هنية مع النواب الأردنيين تناول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والضفة.

ولوحظ بالصور المنشورة للقاء تصدر محمد عقل وسعود أبو محفوظ للجلسة على نواب كتلة الاصلاح الذين عرف منهم حسن الرياطي ينال فريحات وأحمد القطاونة.

ونشرت حماس عبر وسائل الاعلام الخاصة بها خبرا تاليا نصه:

استقبل الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عددًا من أعضاء مجلس النواب الأردني وبعض الشخصيات الأردنية الاعتبارية وذلك خلال زيارته الى إسطنبول.

واستعرض رئيس الحركة خلال اللقاء اليوم الأحد، التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة وما يقوم به من جرائم في الضفة والقدس وداخل سجون الاحتلال مستهدفًا كل الشعب الفلسطيني وأركان المشروع الوطني الفلسطيني.

و أكد رئيس الحركة على المسؤولية المشتركة في مواجهة هذا العدوان المتصاعد ومخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتفكيرها في الترحيل كأحد الحلول في الضفة والقطاع، الأمر الذي لا يمكن أن يقبل أو يسمح به شعبنا ومقاومته أو أي من مكونات أمتنا.

وقال رئيس المكتب السياسي، إن الأردن يكتسب أهمية خاصة في القضية الفلسطينية، مشيدًا بحالة التضامن التي يلمسها شعبنا من الجماهير الأردنية التي تعبر عن نفسها دومًا وتؤكد وحدة الشعبين

وشدد أن على الأمة دور طليعي في إفشال مخططات الاحتلال والتصدي لها والعمل على وقف عدوانه على شعبنا وجرائمه ضد الإنسانية وما يقوم به من حرب إبادة جماعية.

من جهته قدم السادة النواب التعازي لرئيس الحركة باستشهاد أبنائه وأحفاده وشهداء غزة وفلسطين، معبرين عن اعتزازهم بمقاومة الشعب الفلسطيني وما تقوم به غزة وأهلها من مواجهة الاحتلال سعيًا نحو حرية الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه.

وشدد السادة النواب والشخصيات الوطنية الأردنية على موقفهم الثابت في الوقوف إلى جانب إخوانهم أبناء شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.