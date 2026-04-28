ولي العهد يهنئ الأميرة رجوة بعيد ميلادها: كل عام وأنت رفيقة العمر

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، سمو الأميرة رجوة الحسين بمناسبة عيد ميلادها الثاني والثلاثين، الذي يصادف الثلاثاء.

وقال ولي العهد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: “اللهم في عامها الجديد أسألك أن تحفظها لنا… كل عام وأنتِ رفيقة العمر”.

ولدت سموها بالرياض في 28 نيسان 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

وعُقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على سمو الأميرة رجوة الحسين في الأول من حزيران عام 2023، ورزق سموهما في 3 آب سنة 2024 بسمو الأميرة إيمان.

وتلقت سموها دراستها الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وحصلت سموها على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة.

وترافق سموها، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في لقاءات محلية وزيارات عمل رسمية.