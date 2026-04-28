أمنية تطلق نقاط البيع الإلكترونية بالشراكة مع “نرد” لتمكين تجار التجزئة من إدارة المبيعات وتسريع نموها

وطنا اليوم:في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في قطاع التجزئة، أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon ، عن إطلاق حلول نقاط البيع الإلكترونية الذكية (ePOS)، بالتعاون مع شركة فينوس لتكنولوجيا المعلومات(NARD) ، بهدف تمكين أصحاب الأعمال من إدارة عملياتهم بكفاءة أعلى، وتحسين تجربة العملاء، دون تعقيد أو الحاجة الى استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

تعتمد المنصة على نظام سحابي متكامل (SaaS) يتيح إدارة المبيعات والمخزون والعمليات التشغيلية من خلال واجهة موحدة وسهلة الاستخدام، مع إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات وتحليلها. كما توفر أدوات عملية تشمل تتبع المبيعات لحظياً، إدارة المنتجات والعروض، تنبيهات المخزون، وتقارير تفصيلية تساعد أصحاب الأعمال على فهم سلوك العملاء وتحسين الأداء المالي، كما تتيح إمكانية تشغيلها على مختلف الأجهزة التي تعمل على أنظمة Windowsو iOSوAndroid، ما يمنح المستخدمين مرونة عالية في إدارة أعمالهم من أي مكان.

وتدعم المنصة التكامل مع نظام الفوترة الإلكترونية والربط مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إلى جانب توفير خيارات دفع متعددة تسهم في تسريع عمليات الشراء وتعزيز تجربة المتسوقين داخل المتاجر، وتأتي هذه الخطوة في اطار استراتجية أمنية لطرح خدمات شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME in a BOX) وسعيها لتمكين المؤسسات في التحول الرقمي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية: “نواصل في أمنية توسيع دورنا كشريك تقني لقطاع الأعمال، من خلال تقديم حلول تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية. هذا التعاون مع نرد يتيح لنا دعم المؤسسات بأدوات رقمية موثوقة تساعدها على تحسين كفاءتها وتعزيز قدرتها التنافسية.”

وتوفر الحلول الجديدة لمحلات التجزئة التي تدير عدة فروع إمكانية التحكم بكافة نقاط البيع من منصة واحدة، ما يسهل إدارة العمليات اليومية ويوفر الوقت والجهد. كما تستهدف مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل السوبرماركت، ومتاجر الأزياء والمجوهرات، والإلكترونيات، اضافة الى المطاعم والمقاهي والمتاجر المتخصصة.

ويعكس هذا الإطلاق توجهاً متزايداً نحو تبني حلول رقمية عملية تضع البيانات في صميم القرار، وتمنح الشركات أدوات واضحة للنمو والاستمرارية في بيئة أعمال تتسم بسرعة التغير.

ويُعد نظام “نرد” من الأنظمة الرائدة في تقديم حلول ذكية متقدمة لإدارة متاجر التجزئة في المنطقة العربية، مع حضور قوي وانتشار في عدة أسواق تشمل الأردن، ومصر، والكويت، والسعودية. ويعكس هذا التوسع قدرة النظام على تقديم تجربة استخدام متطورة وسلسة، مدعومة بخدمات احترافية تواكب احتياجات قطاع التجزئة، وتمكّن التجار من إدارة أعمالهم ومتابعتها بكفاءة وفعالية.