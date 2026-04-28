حسان يهنئ نظيره العراقي علي الزيدي بتكليفه برئاسة مجلس الوزراء

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء جعفر حسان، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، علي الزيدي، بتكليفه برئاسة مجلس الوزراء لجمهورية العراق وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للزيدي بالتوفيق والنجاح في مهمته الوطنية، متمنيا المزيد من النجاح والتقدم والازدهار والاستقرار للعراق.

كما أعرب عن التطلع لتوطيد العلاقات بين البلدين والشعبين وتعزيزها في المجالات كافة، مؤكدا أن نجاح العراق هو نجاح للأردن.