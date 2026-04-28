نقابة الفنانين ترفض إطلاق صفة فنان على مسيء للدين

28 أبريل 2026
وطنا اليوم:أكدت نقابة الفنانين الأردنيين على ضرورة عدم إطلاق صفة “فنان” جزافًا دون التحقق من الصفة القانونية والمهنية للاشخاص.
وعلقت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع وتصريحات صادرة عن أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة “فنان” وفق ما قالت، مشددة على أن ما ورد فيها يتضمن إساءات ومغالطات دينية مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا تمت بصلة إلى القيم المجتمعية والثقافية التي يرتكز عليها الفن الأردني.
وأكدت النقابة بحكم مسؤوليتها المهنية والوطنية، أن الشخص المشار إليه لا تربطه أي علاقة بها، وهو غير مدرج ضمن سجلاتها الرسمية، ولم يسبق التعاطي معه أو الاعتراف به في اي إطار مهني أو نقابي.
وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لأي إساءة إلى القيم الدينية أو محاولة استغلال صفة الفن للإضرار بالمجتمع أو إثارة الفتن، مؤكدة أن الفن رسالة سامية تقوم على احترام الثوابت الوطنية والدينية، وتسهم في تعزيز الوعي الثقافي، ولا يمكن أن يكون منبرًا لنشر المغالطات أو التجاوزات.
وشددت على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، في حال استمرار هذه الممارسات أو المساس بسمعة الوسط الفني الأردني.
ودعت النقابة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية


