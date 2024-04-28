بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أنباء عن محاولة اغتيال حسن نصر الله

28 أبريل 2024
أنباء عن محاولة اغتيال حسن نصر الله

وطنا اليوم_ذكرت قناة المراقب اللبناني على اليوتيوب أن فريق من الكوماندس الاسرائيلي تمكن من الوصول إلى ضاحية بيروت الجنوبية بهدف اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله لكن الفريق لم يتمكن من الوصول إليه.

 

القناة أشارت إلى أن الفرقة خرجت من الضاحية من دون أن يستطيع أحد اكتشاف أمرها، مشددة على أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ستتسع وتصبح حربا مفتوحة بهدف تحقيق حزام أمني لإسرائيل في الجنوب اللبناني.

 

ولم تستبعد أن يسعى الحزب الى القبول بإنشاء هذا الحزام الأمني وتفريغ قرى الجنوب اللبناني في سبيل عدم الإطاحة بالحزب والإبقاء عليه كقوة رئيسية داخل لبنان، وهذا ما يفسر، وفق المصدر نفسه، عدم تصعيد الحزب لحربه ضد إسرائيل رغم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الحزب وهذا ما أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت الذي قال إن نصف القادة الميدانيين في الحزب تم تصفيتهم.

 

وخلصت القناة إلى أن الحرب المفتوحة ستندلع قريبا إذا لم يقبل حزب الله بكامل ما تريده إسرائيل.

 

من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد قصف أهداف لـ”حزب الله” بمنطقة مارون الراس في جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان له: “خلال الليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أهدافا إرهابية لحزب الله في منطقة مارون الراس في جنوب لبنان، بما في ذلك عدد من المواقع ذات البنية التحتية الإرهابية ومجمع عسكري”.

 

وأضاف البيان: “بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقة طير حرفا، وبنية عسكرية لحزب الله في منطقة يارين بجنوب لبنان”.

 

ويأتي البيان الإسرائيلي بعد عرض “حزب الله” اللبناني مشاهد من عملية استهداف مقر القيادة وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني بمستوطنة المنارة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:23

اتفاقيه تعاون بين مؤسسة التعاون البيئي ومستشفى الاميره بديعة

03:22

الاميره منى تشارك بفعاليات مؤتمر الزهايمر العالمي في بولندا

02:20

وزير الشباب يخرج المشاركات في برنامج تدريبك هدف للحياة

01:18

مدير اوقاف الكوره يتفقد مشروع تاهيل وصيانة منازل الاسر العفيفه

00:18

وزير التربيه والتعليم يتفقد عدد من مدارس محافظة العقبة

23:33

فضيحة تضرب مياه “نستلة ” بيرييه المعدنية لتلوثها ببكتيريا “الفضلات”

23:27

نواب اردنيون يلتقون هنية في تركيا .. ويؤكد : الأردن يكتسب أهمية خاصة في القضية الفلسطينية

22:44

الأوقاف: استخدام تأشيرات غير مخصصة للحج إجراء غير قانوني

21:37

المستقلة للانتخاب” تُقر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب لعام 2024

21:00

مواقف ازدحامات بيكاديلي البشير .. وعود ما شفنا منها ولا حتى علبة تونا

20:52

حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن صفقة الهدنة

20:38

المستقلة للانتخاب تُقر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب لعام 2024

وفيات
وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعي