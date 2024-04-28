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حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن صفقة الهدنة

28 أبريل 2024
Palestinians walk through destruction in Gaza City on Friday, Nov. 24, 2023, as the temporary ceasefire between Israel and Hamas took effect. (AP Photo/Mohammed Hajjar)

وطنا اليوم:أكدت حركة حماس، عدم صحة ما يُتداول حول خروج بعض قادتها ضمن المرحلة الثانية من صفقة الهدنة من غزة إلى القاهرة.
وقال الناطق باسم حركة حماس، جهاد طه، في بيان، الأحد، إنه ليس هناك أساس للأخبار التي نُقلتها وسائل الإعلام حول ذلك، مُعتبرًا أنها أخبار كاذبة ومفبركة تهدف إلى التشويش.
وشدد طه، أن قادة حماس باقون في أرضهم مع شعبهم في قطاع غزة، وأن من سيرحل هو الاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق أفاد وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس بأن من الممكن تأجيل اجتياح رفح المزمع بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق محتجزين في غزة.
وزعم كاتس، السبت، أن إطلاق سراح المحتجزين هو الأولوية القصوى بالنسبة لكيان الاحتلال.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلاً عن مصدر وصفته بالرفيع في كيان الاحتلال، أن معارضة الوزير إيتمار بن غفير ووزير مالية الاحتلال موشيه سموتريتش، تضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإفشال محاولة التوصل إلى صفقة تبادل.
وأضاف كاتس حول اجتياح بري مزمع على مدينة رفح، قال: إذا كان هناك اتفاق حول المحتجزين فسنعلق العملية.
ويأتي ذلك عقب بيان القيادي في حركة حماس خليل الحية، حيث ورد فيه إن الحركة تلقت رد تل أبيب الرسمي على موقفها بخصوص محادثات وقف إطلاق النار، مضيفا أنها “ستدرس” المقترح قبل إعلان ردها


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