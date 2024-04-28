بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

المطبخ العالمي يعاود عمله في قطاع غزة

28 أبريل 2024
المطبخ العالمي يعاود عمله في قطاع غزة

وطنا اليوم:قالت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية الخيرية إنها قرّرت استئناف عملياتها في قطاع غزة يوم الاثنين، وذلك بعد شهر من وقفها بسبب مقتل سبعة من موظفيها بغارة جوية إسرائيلية.
ووزعت المؤسسة قبل وقف عملياتها أكثر من 43 مليون وجبة في غزة بدءا من تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ما يمثل وفق حساباتها 62% من إجمالي مساعدات المنظمات الدولية غير الحكومية.
وقالت المؤسسة الخيرية التي يقع مقرّها في الولايات المتحدة إن لديها 276 شاحنة تحمل ما يعادل قرابة ثمانية ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح، مضيفة أنها سترسل من الأردن شاحنات أخرى إلى غزة.
وقالت إيرين جور، الرئيس التنفيذي لورلد سنترال كيتشن “الوضع الإنساني في غزة لا يزال سيئا… استأنفنا عملياتنا بالقدر نفسه من الطاقة والكرامة والتركيز على إطعام أكبر عدد ممكن من الأفراد”.
واستنكر حلفاء لإسرائيل، من بينهم الولايات المتحدة، بشدة مقتل موظفين من المؤسسة في الأول من نيسان/ أبريل الحالي وطالبوا بتقديم تفسير لما حدث.
وقالت إسرائيل إن تحقيقاتها خلصت إلى وجود أخطاء جسيمة وخرق للإجراءات من جانب جيشها، وأعلنت فصل ضابطين كبيرين وتوبيخ قادة كبار بسبب الواقعة.
وتطالب ورلد سنترال كيتشن بإجراء تحقيق مستقل.
وقالت جور “لقد اضطررنا إلى اتخاذ قرار بوقف توفير (المؤن) الغذائية تماما خلال واحدة من أسوأ أزمات الجوع على الإطلاق… أو الاستمرار في توفيرها مع العلم بتعرض المساعدات وعمال الإغاثة والمدنيين للترهيب والقتل”.
وتابعت “هذه أصعب محادثات، وقد أخذنا في الاعتبار جميع وجهات النظر خلال المناقشات. وفي النهاية، قررنا أنه يجب علينا الاستمرار في توفير الغذاء ومواصلة مهمتنا المتمثلة في جلب الغذاء للأفراد خلال أصعب الأوقات”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:23

اتفاقيه تعاون بين مؤسسة التعاون البيئي ومستشفى الاميره بديعة

03:22

الاميره منى تشارك بفعاليات مؤتمر الزهايمر العالمي في بولندا

02:20

وزير الشباب يخرج المشاركات في برنامج تدريبك هدف للحياة

01:18

مدير اوقاف الكوره يتفقد مشروع تاهيل وصيانة منازل الاسر العفيفه

00:18

وزير التربيه والتعليم يتفقد عدد من مدارس محافظة العقبة

23:33

فضيحة تضرب مياه “نستلة ” بيرييه المعدنية لتلوثها ببكتيريا “الفضلات”

23:27

نواب اردنيون يلتقون هنية في تركيا .. ويؤكد : الأردن يكتسب أهمية خاصة في القضية الفلسطينية

22:44

الأوقاف: استخدام تأشيرات غير مخصصة للحج إجراء غير قانوني

21:37

المستقلة للانتخاب” تُقر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب لعام 2024

21:27

أنباء عن محاولة اغتيال حسن نصر الله

21:00

مواقف ازدحامات بيكاديلي البشير .. وعود ما شفنا منها ولا حتى علبة تونا

20:52

حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن صفقة الهدنة

وفيات
وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعي