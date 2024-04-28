المطبخ العالمي يعاود عمله في قطاع غزة

وطنا اليوم:قالت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية الخيرية إنها قرّرت استئناف عملياتها في قطاع غزة يوم الاثنين، وذلك بعد شهر من وقفها بسبب مقتل سبعة من موظفيها بغارة جوية إسرائيلية.

ووزعت المؤسسة قبل وقف عملياتها أكثر من 43 مليون وجبة في غزة بدءا من تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ما يمثل وفق حساباتها 62% من إجمالي مساعدات المنظمات الدولية غير الحكومية.

وقالت المؤسسة الخيرية التي يقع مقرّها في الولايات المتحدة إن لديها 276 شاحنة تحمل ما يعادل قرابة ثمانية ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح، مضيفة أنها سترسل من الأردن شاحنات أخرى إلى غزة.

وقالت إيرين جور، الرئيس التنفيذي لورلد سنترال كيتشن “الوضع الإنساني في غزة لا يزال سيئا… استأنفنا عملياتنا بالقدر نفسه من الطاقة والكرامة والتركيز على إطعام أكبر عدد ممكن من الأفراد”.

واستنكر حلفاء لإسرائيل، من بينهم الولايات المتحدة، بشدة مقتل موظفين من المؤسسة في الأول من نيسان/ أبريل الحالي وطالبوا بتقديم تفسير لما حدث.

وقالت إسرائيل إن تحقيقاتها خلصت إلى وجود أخطاء جسيمة وخرق للإجراءات من جانب جيشها، وأعلنت فصل ضابطين كبيرين وتوبيخ قادة كبار بسبب الواقعة.

وتطالب ورلد سنترال كيتشن بإجراء تحقيق مستقل.

وقالت جور “لقد اضطررنا إلى اتخاذ قرار بوقف توفير (المؤن) الغذائية تماما خلال واحدة من أسوأ أزمات الجوع على الإطلاق… أو الاستمرار في توفيرها مع العلم بتعرض المساعدات وعمال الإغاثة والمدنيين للترهيب والقتل”.

وتابعت “هذه أصعب محادثات، وقد أخذنا في الاعتبار جميع وجهات النظر خلال المناقشات. وفي النهاية، قررنا أنه يجب علينا الاستمرار في توفير الغذاء ومواصلة مهمتنا المتمثلة في جلب الغذاء للأفراد خلال أصعب الأوقات”.