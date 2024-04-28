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الأردن وتركيا: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة

28 أبريل 2024
الأردن وتركيا: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأحد مع نظيره التركي هاكان فيدان، مباحثات موسعة في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة إزاء تطورات الأوضاع في غزة.
وبحث الصفدي وفيدان على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه السعودية، الجهود المستهدفة لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وأكّد أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين، هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.
كما بحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية والإقليمية.


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