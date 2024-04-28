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رقمنة 49% من الخدمات الحكومية

28 أبريل 2024
رقمنة 49% من الخدمات الحكومية

وطنا اليوم:بلغ عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها 1173 خدمة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي وبنسبة 49 بالمئة من إجمالي الخدمات، وذلك وفق تقرير الإنجاز في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأظهر التقرير أن عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها خلال الربع الأول من العام الحالي فقط، 213 خدمة من أصل 480 لعام 2024.
وحول برنامج “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، بين التقرير أنه تم التوقيع مع 22 شركة ليتم دعمها من خلال منح الرواتب ضمن مشروع نمو الأردن “كفاءات”، والتوقيع مع 7 شركات لدعمها في عملية التوسع ضمن مشروع نمو الأردن “تطوير الأعمال”، كما تم التوقيع مع شركتين للبدء بتدريب المستفيدين للانتفاع من منصات الأعمال الحرة، واختيار 48 شركة ناشئة ضمن مشروع دعم الشركات الناشئة.
ولفت التقرير إلى البدء بتوظيف المستفيدين الذي تم تدريبيهم والذين بلغ عددهم 165 حتى الآن، ضمن مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات الرقمية، والانتهاء من تدريب 4 دفعات من الطلاب ضمن مشروع المهارات الوظيفية (مهارات التواصل والمقابلات الوظيفية) لطلبة تكنولوجيا المعلومات والتخصصات العلمية المهتمين بالحصول على وظائف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم البدء بالتدريب في جامعة اليرموك والغور الصافي ضمن التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتدريب 100 من المستفيدين في مجال الحوسبة السحابية.


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