3329 عقد عمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل خلال الربع الأول

وطنا اليوم:بلغ عدد عقود العمل المبرمة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل للربع الأول من العام الحالي، 3329 عقدا، منها 1749 لإناث، و1580 لذكور.

وبحسب تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، للربع الأول من العام الحالي 2024، بلغ عدد عقود العمل الإجمالية المبرمة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، ضمن برنامج التشغيل الوطني 187 عقدا، منها 113 لإناث.

وبلغ عدد عقود العمل المبرمة للفترة نفسها، ضمن الوحدات الإنتاجية في المحافظات، في إطار دعم مشاريع التدريب المهني والتقني، 1425 عقدا، منها 1306 لإناث، و119 لذكور.

كما بلغ عدد المشاريع التي موّلت للسيدات خلال الربع الأول من العام الحالي، على شكل قروض ميسرة بهدف دعم مشاركتهن اقتصاديا، 79 مشروعا، وفرت 116 فرصة عمل.

وبلغ عدد الطلاب الذين جرى توعيتهم بالتعليم المهني، للصف التاسع للفترة نفسها، 95605 طلاب، فيما بلغ عدد حملات التوعية المهنية وتوجيه الطلاب نحو التعليم المهني والتعريف ببرنامج (BTEC)، الذي يقدم مسارا مهنيا للطلبة، 1810 حملات