بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

3329 عقد عمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل خلال الربع الأول

28 أبريل 2024
3329 عقد عمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل خلال الربع الأول

وطنا اليوم:بلغ عدد عقود العمل المبرمة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل للربع الأول من العام الحالي، 3329 عقدا، منها 1749 لإناث، و1580 لذكور.
وبحسب تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، للربع الأول من العام الحالي 2024، بلغ عدد عقود العمل الإجمالية المبرمة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، ضمن برنامج التشغيل الوطني 187 عقدا، منها 113 لإناث.
وبلغ عدد عقود العمل المبرمة للفترة نفسها، ضمن الوحدات الإنتاجية في المحافظات، في إطار دعم مشاريع التدريب المهني والتقني، 1425 عقدا، منها 1306 لإناث، و119 لذكور.
كما بلغ عدد المشاريع التي موّلت للسيدات خلال الربع الأول من العام الحالي، على شكل قروض ميسرة بهدف دعم مشاركتهن اقتصاديا، 79 مشروعا، وفرت 116 فرصة عمل.
وبلغ عدد الطلاب الذين جرى توعيتهم بالتعليم المهني، للصف التاسع للفترة نفسها، 95605 طلاب، فيما بلغ عدد حملات التوعية المهنية وتوجيه الطلاب نحو التعليم المهني والتعريف ببرنامج (BTEC)، الذي يقدم مسارا مهنيا للطلبة، 1810 حملات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:23

اتفاقيه تعاون بين مؤسسة التعاون البيئي ومستشفى الاميره بديعة

03:22

الاميره منى تشارك بفعاليات مؤتمر الزهايمر العالمي في بولندا

02:20

وزير الشباب يخرج المشاركات في برنامج تدريبك هدف للحياة

01:18

مدير اوقاف الكوره يتفقد مشروع تاهيل وصيانة منازل الاسر العفيفه

00:18

وزير التربيه والتعليم يتفقد عدد من مدارس محافظة العقبة

23:33

فضيحة تضرب مياه “نستلة ” بيرييه المعدنية لتلوثها ببكتيريا “الفضلات”

23:27

نواب اردنيون يلتقون هنية في تركيا .. ويؤكد : الأردن يكتسب أهمية خاصة في القضية الفلسطينية

22:44

الأوقاف: استخدام تأشيرات غير مخصصة للحج إجراء غير قانوني

21:37

المستقلة للانتخاب” تُقر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب لعام 2024

21:27

أنباء عن محاولة اغتيال حسن نصر الله

21:00

مواقف ازدحامات بيكاديلي البشير .. وعود ما شفنا منها ولا حتى علبة تونا

20:52

حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن صفقة الهدنة

وفيات
وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعي