هيئة تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية للعام 2023

وطنا اليوم_صادقت الهيئة العامة لتنشيط السياحة ، الخميس، على التقرير السنوي والقوائم المالية للعام 2023 جاء هذا القرار خلال اجتماع الهيئة العامة الذي ترأسه وزير السياحة والآثار / رئيس مجلس إدارة الهيئة، مكرم القيسي، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الهيئة وأعضاء الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة .

ووفقًا لـ”خبر رسمي صادر عن الهيئة” ، فقد تضمن التقرير الذي قدمته إدارة الهيئة نظرة شاملة على الاعمال والإنجازات التي تم تنفيذها خلال العام 2023 ، وتقارير حول أداء القطاع السياحي العالمي والمحلي ، والبيانات الرئيسة المتعلقة بأداء القطاع السياحي على المستوى الدولي والمحلي.

وأشار القيسي إلى أن الحكومة مدركة لأهمية التسويق السياحي في ظل التحديات الراهنة ، مضيفا بقوله :” لقد شهدنا تراجعا في اعداد السياح الأجانب خلال الفترة الحالية نتيجة التوترات الراهنة التي تشهدها المنطقة الا انه عوضها ارتفاع اعداد السياح العرب ، كما تعمل الهيئة جاهدة على استعادة ثقة السائح الأجنبي من خلال تكثيف الحملات التسويقية .

من جانبه استعرض مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إنجازات الهيئة للعام 2023 الواردة في التقرير السنوي ، كما تم استعراض القوائم المالية للعام 2023 وتقرير مدقق الحسابات الختامية .

وفي ختام الاجتماع، أكد القيسي على أهمية التعاون المستمر مع ممثلي قطاع السياحة والسفر لزيادة حجم الترويج السياحي للمملكة خلال العام الحالي .