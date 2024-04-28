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رئيس الوزراء: أي عملية عسكرية في رفح ستفاقم المعاناة في غزة

منذ ساعتين
رئيس الوزراء: أي عملية عسكرية في رفح ستفاقم المعاناة في غزة

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وفي إطار أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الرياض مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.
وبحث رئيس الوزراء ونظيره الماليزي خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في الرياض هيثم أبو الفول، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكد الخصاونة اهتمام الأردن بتطوير علاقات التعاون المشترك مع ماليزيا في المجالات كافة، لافتا إلى أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية الأردنية الماليزية لبحث أفاق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما أكد رئيس الوزراء اهتمام الأردن وترحيبه باستقطاب المزيد من الطلبة الماليزيين الدارسين في الجامعات الأردنية التي يدرس بها حاليا قرابة الألفي طالب وطالبة من ماليزيا.
واطلع رئيس الوزراء نظيره الماليزي على الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل ومستدام.
وجدد رئيس الوزراء تحذير الأردن من أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الماليزي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الأردن في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين.
وأعرب عن تقديره لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقة.


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