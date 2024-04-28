وزير الداخلية يحذر من الاعتداءات على المياه التي تعد تهديدا للأمن الوطني الأردني

وطنا اليوم:ترأس وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، اجتماعا في مبنى وزارة الداخلية، بحضور وزير المياه والري رائد أبو السعود، والجهات المعنية كافة، وذلك للاطلاع على الجهود التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الحكام الإداريين، وكوادر وزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، بهدف إزالة الاعتداءات على المياه الجوفية، ومصادر وخطوط المياه، وردم الآبار المخالفة.

وأكد الفراية خلال الاجتماع الذي يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي عقدت فيما يتعلق بموضوع إزالة الاعتداءات على مصادر المياه في مناطق المملكة كافة، أن الجهود في هذا المجال مستمرة وفق خطة تنفيذية يتم من خلالها رصد الاعتداءات والمخالفات في مختلف مناطق المملكة وتنفيذ حملات لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية.

وأشار إلى تأثير تلك الاعتداءات على زيادة استنزاف مصادر المياه وبخاصة الجوفية منها وبشكل متزايد من جراء استجرارها من الآبار، ما يشكل عائقا كبيرا أمام تأمين المواطنين باحتياجاتهم.

وحذر الفراية من هذه الممارسة غير المسؤولة التي تعدّ تهديدا للأمن الوطني الأردني، والتي سيتم التعامل مع مرتكبيها على هذا الأساس.

وثمّن للأجهزة العاملة متابعة موضوع إزالة الاعتداءات، والجهود الاستثنائية المقدمة من المعنيين لتطبيق سيادة القانون وإنجاح تلك الحملات.

وشدّد على ضرورة الاستمرار في مثل هذه الحملات في جميع مناطق المملكة، والمحافظة على ما تم إنجازه، داعيا إلى تكاتف الجهود وتعزيز روح المسؤولية لدى المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ومخالفات حال وقوعها لنصل إلى مرحلة الاستقرار المائي والعدالة في التوزيع دون تمييز.