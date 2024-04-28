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الإدارة المحلية تدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية

منذ 3 ساعات
الإدارة المحلية تدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية

وطنا اليوم:تهيب وزارة الادارة المحلية، بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال الساعات المقبلة وفي الأيام القادمة وذلك حسب النشرات والتحذيرات الصادرة من دائرة الارصاد الجوية.
‎وتحذر الوزارة من الرياح المحملة بالغبار وتشكل السيول، مؤكدة ضرورة اتباع النصائح والإرشادات.
كما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف المحافظات والألوية إلى أهمية متابعة جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى استمرارية تفقد البؤر الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.
‎حيث أكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان (رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية) على ضرورة أن تتعامل غرف الطوارئ في البلديات والمجالس الخدمات المشتركة بشكل فوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ الوزارة عن أي طارئ
ودعا العدوان المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة على ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.
وطلب من البلديات مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها البلديات
كما اكدت الوزارة بعدم التردد بالاتصال حال وجود اي طارئ او رصد اي ملاحظة على هاتف الطوارئ لمدير وحدة الازمات والطوارئ بالوزارة المهندسة جمانة العبادي رقم 0798112299


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