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%70 نسبة السمنة بين الأردنيين

منذ 4 ساعات
%70 نسبة السمنة بين الأردنيين

وطنا اليوم:اوصى المؤتمر الدولي الرابع لجمعية جراحة السُمنة، بعدم صرف أدوية التنحيف إلا عن طريق أطباء مختصين وبعد إجراء الفحوصات اللازمة.
وأوصى المؤتمر الذي اختتمت فعالياته أمس السبت، باللجوء إلى عمليات السُمنة لعلاج أمراض السكري والضغط وارتفاع الدهنيات، والوقاية من حدوث أمراض القلب والدماغ.
وقال رئيس الجمعية الدكتور سامي سالم، في بيان اليوم الأحد، إن نسبة السُمنة (البدانة) وزيادة الوزن تصل إلى 70 بالمئة بين المواطنين نتيجة لنمط الغذاء والحياة وقلة ممارسة الرياضة.
وأضاف أن السُمنة تعتبر حالة مرضية وهي في ازدياد، ولا بد من مكافحتها عن طريق الوقاية وتغيير نمط الحياة، وإجراء عمليات جراحية على أيدي أطباء مختصين، مبينا أن السُمنة تساعد على الإصابة بأمراض الضغط والسكري وارتفاع نسبة الدهنيات في الجسم


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