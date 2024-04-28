بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

هيئة تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية للعام 2023

منذ 4 ساعات
هيئة تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية للعام 2023

وطنا اليوم:صادقت الهيئة العامة لتنشيط السياحة ، الخميس، على التقرير السنوي والقوائم المالية للعام 2023 جاء هذا القرار خلال اجتماع الهيئة العامة الذي ترأسه وزير السياحة والآثار / رئيس مجلس إدارة الهيئة، مكرم القيسي، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الهيئة وأعضاء الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة .
ووفقًا لـ”خبر رسمي صادر عن الهيئة” ، فقد تضمن التقرير الذي قدمته إدارة الهيئة نظرة شاملة على الاعمال والإنجازات التي تم تنفيذها خلال العام 2023 ، وتقارير حول أداء القطاع السياحي العالمي والمحلي ، والبيانات الرئيسة المتعلقة بأداء القطاع السياحي على المستوى الدولي والمحلي.
وأشار القيسي إلى أن الحكومة مدركة لأهمية التسويق السياحي في ظل التحديات الراهنة ، مضيفا بقوله :” لقد شهدنا تراجعا في اعداد السياح الأجانب خلال الفترة الحالية نتيجة التوترات الراهنة التي تشهدها المنطقة الا انه عوضها ارتفاع اعداد السياح العرب ، كما تعمل الهيئة جاهدة على استعادة ثقة السائح الأجنبي من خلال تكثيف الحملات التسويقية .
من جانبه استعرض مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إنجازات الهيئة للعام 2023 الواردة في التقرير السنوي ، كما تم استعراض القوائم المالية للعام 2023 وتقرير مدقق الحسابات الختامية .
وفي ختام الاجتماع، أكد القيسي على أهمية التعاون المستمر مع ممثلي قطاع السياحة والسفر لزيادة حجم الترويج السياحي للمملكة خلال العام الحالي .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

كيف تفاعل مغردون مع صورة اعتقال الشرطة الأميركية تمثال الحرية؟

17:50

ابو علي: لا غرامات على الملزمين بالفوترة حال الانضمام للنظام قبل نهاية ايار

17:48

هيئة تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية للعام 2023

16:55

وزارة التعليم العالي تستعد لإطلاق ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024 في أربيل – إقليم كردستان العراق

16:53

رئيس الوزراء: أي عملية عسكرية في رفح ستفاقم المعاناة في غزة

16:48

وزير الداخلية يحذر من الاعتداءات على المياه التي تعد تهديدا للأمن الوطني الأردني

16:46

الإدارة المحلية تدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية

16:24

موجات الحر تحول خيام النازحين في غزة لأفران مشتعلة

16:01

الحبس لشاب أقنع آخر ببيع كليته بـ10 آلاف دينار أردني

15:39

%70 نسبة السمنة بين الأردنيين

15:30

أورنج الأردن تطلق برنامجاً تدريبياً حول دور التقنيات الحديثة في الزراعة المستدامة ومكافحة غزو الجراد الصحراوي

15:27

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

وفيات
وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعي