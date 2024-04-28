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وفاة شخص سقط من الطابق السابع في العاصمة عمان

منذ 4 ساعات
وفاة شخص سقط من الطابق السابع في العاصمة عمان

وطنا اليوم:أفادت مديرية الدفاع المدني، خلال استعراضها الجهود المبذولة خلال عطلة نهاية الأسبةع في الأردن، بأن عدم استخدام أدوات السلامة العامة وانتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء صيانة المباني المرتفعة يتسبب بسقوط شخص ووفاته.
وقال الملازم أول محمد الخطاطبة في حديثه لإذاعة الأمن العام، الأحد،إن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها والاستجابة لها سقوط شخص يبلغ من العمر 51 عاما عن الطابق السابع في عمارة مكونة من 7 طوابق في منطقة الجاردنز أثناء قيامه بأعمال صيانة ما أدى إلى وفاته على الفور اثر تعرضه لإصابات بالغة بدورها.
وأشار إلى أن فرق الإسعاف على إخلائه إلى احد المستشفيات، مبينا أنه تم التعامل مع ( 3923) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ (365) حادث إنقاذ والسيطرة على (456) حريق في مختلف محافظات المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع.


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