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الحكومة توضح حول الوضع المائي في الصيف القادم

منذ 5 ساعات
الحكومة توضح حول الوضع المائي في الصيف القادم

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن التزويد المائي للمواطنين خلال الصيف الحالي سيكون معقولا، مبيّنا أن الوضع المائي مريح.
وأضاف سلامة أن الوزارة وضعت خططا لاستمرار التزويد المائي أثناء فترة الصيف الحالي، حتى لو زاد الطلب على المياه.
وبيّن سلامة أن مخزون السدود لغايات تزويد المزارعين “جيّد جدا”، نظرا لوجود مخزون مائي بالسدود يصل إلى (48,5%) من المجموع الكلي.
وختم سلامة حديثه بالقول إن الوضع المائي للعام الحالي سيكون مستقرّا وسينعكس على كميات التزويد للمواطنين


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