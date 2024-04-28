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34454 شهيدا و77575 جريحا منذ بدء العداون على غزة

منذ 5 ساعات
34454 شهيدا و77575 جريحا منذ بدء العداون على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34454 شهيدا و 77575 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وقال “صحة غزة” في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 205 على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و 138 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.


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