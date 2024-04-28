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عباس:أخشى أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن

28 أبريل 2024
عباس:أخشى أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن

وطنا اليوم:تحدث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن خشيته أن تتجه “إسرائيل” إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن، مشددًا على أنه “لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من وطنهم”.
وقال عباس، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي بالعاصمة السعوديّة الرياض، “الأردن ومصر رفضا رفضا قاطعا تهجير الفلسطينيين إليهما”.
وأضاف، “إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني”، مناشدًا الولايات المتحدة الأمريكية لمنع “إسرائيل” من اجتياح رفح.
وطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، مؤكدًا “نعمل على حل سياسي يجمع غزة والضفة الغربية بدولة فلسطينية مستقلة”.


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