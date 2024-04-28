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الخصاونة في الرياض للمشاركة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي

28 أبريل 2024
الخصاونة في الرياض للمشاركة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في افتتاح الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي بدا اعماله صباح اليوم الأحد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية .
ويناقش الاجتماع على مدى يومين وبمشاركة قادة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.
ويشهد الاجتماع العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة، وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة، ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
ويشارك رئيس الوزراء في جلسة خاصة يوم غد الاثنين ضمن اعمال المنتدى حول العدوان الاسرائيلي على غزة وجهود ايصال المساعدات الانسانية لابناء القطاع يشارك فيها ايضا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومنسقة الامم المتحدة للشؤون الانسانية واعادة الاعمار في غزة سيغريد كاغ .
كما يلتقي الخصاونة خلال اعمال المنتدى قادة سياسيين واقتصاديين مشاركين في اعمال المنتدى .
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي خلال الجلسة الافتتاحية أهمية عقد هذا الاجتماع في فترة زمنية حرجة أثرت سلبا على التعاون الإقليمي والدولي وتحديات جيوسياسية عديدة ومنها الأوضاع في غزة فضلا عن وجود 111مليون شخص في حالة نزوح في العالم .
ولفت إلى أن من أبرز التحديات العالمية أيضا كيفية إيصال الطاقة والكهرباء لنحو 800 مليون شخص في العالم .
وقال كثيرة هي التحديات المترابطة التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالأمن والطاقة والتنمية .
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الابراهيم أن المملكة العربية السعودية شهدت خلال الفترة الماضية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحولا كبيرا باتجاه التحديث والتنمية.
ولفت إلى أن الاقتصادات والمجتمعات العالمية تواجه تحديات لا مثيل لها مؤكدا أن هذه التحديات لا تعرف الحدود ولا يمكن تجاوزها بشكل فردي ومشددا على أن التعاون الدولي ضرورة ملحة وهو يحتاج إلى التقاء الثقافات المختلفة .
وأكد الابراهيم أهمية توجيه التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية والتحديات التي تواجهها.


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