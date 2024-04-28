الميثاق الوطني يعقد لقاءً حوارياً في منطقة المنارة اربد

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني لقاء حواريا في منطقة المنارة بمحافظة اربد بحضور الامين العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي بدعوة من هيئة شباب المنارة.

واكد الامين العام بداية على تاريخية المرحلة وثوابت الحزب وهي الدين والعرش والجيش والاجهزة الامنية ووحدتنا الوطنية وفلسطين.

وبين الامين العام على ان هنالك تحديات كبيرة تواجهها الدولة الاردنية وتحتاج لجهود كبيرة للتعامل معها وان هذه المرحلة تاريخية من عمر الدولة في هذه الايام التي نعيشها وان اعلان الانتخابات في العاشر من ايار المقبل من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب يرتب على الاحزاب ان تنظم صفوفها وتستعد للعمل من الآن وان تكون على قدر عالي من المسؤولية وتكثف العمل والجهود فالاردن يستحق منا الكثير .

اما بخصوص دور الشباب اشار الميثاق انهم عماد المرحلة المقبلة ونعول عليكم الكثير ولهم الدور الكبير والمحوري في الايام القادمة ، وان حزب الميثاق سيقدم كل الإمكانيات والخبرات لدعم الشباب ليكون لهم مشاركة فاعلة في الحياة السياسية.

بدورهم شباب منطقة المناراة اعربوا عن اعتزازهم بحزب الميثاق الذي يعطي دور كبير وواضح من خلال نشاطاته للشباب لدعمهم وتمكينهم سياسيا.