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العيسوي يفتتح مركز تأهيل مجتمعي في مخيم الشهيد عزمي المفتي

28 أبريل 2024
العيسوي يفتتح مركز تأهيل مجتمعي في مخيم الشهيد عزمي المفتي

وطنا اليوم:افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، السبت، مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الشهيد عزمي المفتي في محافظة ، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، والمديرة التنفيذية لمراكز زها الثقافية رانيا صبيح. ، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة.
وجال العيسوي على مرافق المركز، والتوسعة الجديدة، التي اشتملت على بناء طابق إضافي جديد وتأثيثه بالمعدات الطبية اللازمة، وتزويده بمصعد لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وصيانة الحديقة الخارجية وتزويدها بالألعاب الملائمة، وتركيب نظام الطاقة الشمسية.
يشار إلى أن مركز التأهيل المجتمعي في المخيم، الذي تم إنشاؤه بتوجيهات ملكية، في سياق المبادرات الملكية، يستهدف تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من بنات وأبناء المخيم والمناطق المجاورة، من ذوي الإعاقات العقلية والسمعية وصعوبات التعلم بالإضافة إلى مرضى التوحد ومتلازمة داون، إذ يضم المركز غرفا إدارية وصفية مجهزة، ويقدم خدماته بإشراف مباشر من كوادر متخصصة


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