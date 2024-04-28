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ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في الشونة الجنوبية

28 أبريل 2024
ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه 3 اعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمناطق الشونة الجنوبية تمثلت بسحب خطوط لسحب المياه بطريقة مخالفة وتزويد مزارع وبيع صهاريج بطريقة غير قانونية تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.
وقالت الوزارة إنه تم فصل الاعتداءات على الخطوط على خطوط المياه الرئيسية وهي عبارة عن خط 4 انش وخط 3 انش وخطين 2 انش، واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشددت الوزارة على أن الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق.


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