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ولي العهد: كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير

28 أبريل 2024
ولي العهد: كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الأحد، سمو الأميرة رجوة الحسين بمناسبة عيد ميلادها.
ونشر سموه صورة تجمعه بالأميرة رجوة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وكتب: “أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا.. كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير”.
ويصادف الأحد، العيد الثلاثون لميلاد سمو الأميرة رجوة الحسين.
وولدت سموها بالرياض في 28 نيسان/أبريل 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.
وعُقد قران سمو الأمير الحسين على سمو الأميرة رجوة الحسين في الأول من حزيران/يونيو العام الماضي.
وتلقت سموها دراستها الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وحصلت سموها على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن هوايات سموها، ركوب الخيل والرسم، وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية.
وتجيد سموها اللغتين الإنجليزية والفرنسية


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